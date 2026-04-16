SARONNO – Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo l’edizione 2026 del Lions day, l’evento annale che trasforma il centro di Saronno in una vere e propria cittadella del servizio e del benessere sociale. Domenica 12 aprile in piazza Libertà, si è confermato il legame tra i Lions club del territorio e la comunità Saronnese.

Il cuore pulsante della giornata è stato rappresentato degli screening sanitari gratuiti svolti negli ambulatori mobili della confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia, una delle più grandi entità federative in Italia nell’ambito del volontariato che hanno registrato un’affluenza record. Ecco i numeri della Prevenzione:

78 screening glicemici e cardiologici per la sensibilizzazione sul Diabete e sulle malattie cardiovascolari eseguiti, in collaborazione con Bianalisi – Meditel e con l’associazione saronnese Diabetici, da volontari e da medici specialisti , che hanno permesso di segnalare, nel 20% dei soggetti esaminati, un elevato rischio cardiovascolare e metabolico;

61 screening di benessere visivo effettuati con la partecipazione degli studenti di ottica dell’istituto Einaudi di Varese che hanno permesso di segnalare, per 34 persone, la necessità di eseguire esame optometrico/oculistico.

Oltre alla salute , grande attenzione è stata riservata alla raccolta degli occhiali usati ,pronti ad essere rigenerati e inviati nei paesi in via di sviluppo e alla dimostrazione dell’uso del bastone Bel, esperienza di mobilità guidata per scoprire il mondo attraverso i sensi e la tecnologia dei Lions. La giornata non è stata solo prevenzione , ma anche festa e divertimento con i cani molecolari dell’allerta Diabete dell’Associazione Italiana Lions per il Diabete, con i Puppy Walkers, volontari del servizio cani guida per non vedenti dei Lions e con gli atleti della squadra di baseball per non vedenti Cisv Hurricane Saronno ,vincitori della partita inaugurale del campo di Baseball cittadino adattato per questi giocatori.

Il successo del Lions Day a Saronno non è stato un traguardo ma un punto di partenza per i prossimi service che vedranno impegnati i Club saronnesi a sostegno dei bisogni della Comunità.

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