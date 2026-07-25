LOMAZZO – Si sono conclusi gli interventi di riqualificazione della stazione ferroviaria di Lomazzo, sulla linea Saronno-Como Lago di Ferrovienord. I lavori hanno interessato gli spazi interni ed esterni dello scalo e sono stati realizzati seguendo le nuove linee guida approvate da Regione Lombardia per il rinnovo delle stazioni ferroviarie.

L’intervento ha previsto il rifacimento della facciata, della copertura e delle recinzioni esterne. È stata inoltre completamente rinnovata la sala d’attesa, riaperta al pubblico il 10 giugno, con nuove finiture per pareti e pavimentazione, controsoffitto e illuminazione.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accessibilità. Per le persone ipovedenti sono stati realizzati percorsi Loges-Vet-Evolution (Lve) nella sala d’attesa e installate mappe tattili sia all’interno della stazione sia sulla banchina.

L’intervento rientra in un programma più ampio che prevede la riqualificazione di 29 stazioni lungo le linee Milano-Asso e Saronno-Como, pari a circa il 25 per cento dell’intera rete Ferrovienord. Il piano, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro, ha già portato al completamento dei lavori in 20 stazioni, mentre altri quattro cantieri sono attualmente in corso.

Le linee guida regionali definiscono gli standard per gli interventi su coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi, rampe di accesso, pensiline e sistemi dedicati all’accessibilità, come i percorsi Lve e le mappe tattili.

“L’intervento rientra nel più ampio progetto di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro, ed è volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi -. Siamo molto soddisfatti di come stia procedendo il piano di rifacimento: l’obiettivo è portare a termine tutti gli interventi programmati, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure”.

“Le stazioni sono un elemento centrale nella vita delle comunità attraversate dalla rete di Ferrovienord. Le stiamo riconsegnando nella loro originale bellezza a tutti i cittadini per sottolineare la nostra grande attenzione verso il territorio – afferma il presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti -. Grazie alla collaborazione continua con Regione Lombardia gli utenti hanno a disposizione strutture più adeguate, sia dal punto di vista del comfort sia dei servizi, rendendo la stazione non solo un punto di passaggio ma un luogo più sicuro e accogliente”.

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