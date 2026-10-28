LOMAZZO – Oltre 180 partecipanti, 24 squadre, 14 prove e più di 80 volontari impegnati nell’organizzazione: sono questi i numeri della quinta edizione delle Lombardiadi, la grande giornata regionale dedicata ai Giovani della Croce Rossa Italiana, che domenica 18 ottobre ha animato Lomazzo per l’intera giornata. L’evento, organizzato dal Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana della Lombardia e ospitato dal Comitato CRI di Lomazzo, ha coinvolto volontari provenienti da oltre 40 Comitati lombardi, confermandosi un’importante occasione di incontro, crescita e condivisione per la rete giovanile regionale. Tra i partecipanti, anche il più giovane, di soli 14 anni, a testimonianza di una realtà che investe sulle nuove generazioni e sulla partecipazione attiva dei giovani.

Le prove si sono svolte alla scuola secondaria di primo grado di Lomazzo, dove le 24 squadre si sono messe alla prova attraverso 14 attività pensate per valorizzare competenze, collaborazione, capacità di affrontare le sfide e spirito di squadra. Una giornata che ha saputo coniugare divertimento e formazione, nel segno dei principi e dei valori della Croce Rossa Italiana. Le Lombardiadi rappresentano infatti molto più di una competizione: sono un appuntamento pensato per favorire l’incontro tra i giovani volontari provenienti da tutta la Lombardia, rafforzare i legami tra i Comitati e promuovere la collaborazione, la condivisione delle esperienze e la crescita comune.

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione presso l’area feste comunale di Lomazzo, alla presenza del Presidente Regionale CRI Lombardia, Maurizio Bonomi, e del Presidente del Comitato CRI di Lomazzo, Paolo Rusconi. Alla cerimonia è intervenuto in collegamento video anche il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro.

Ospite d’eccezione della giornata è stata Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, che ha preso parte alla premiazione della squadra vincitrice, portando la propria testimonianza di attenzione verso il mondo del volontariato e dell’impegno sociale. Presenti, inoltre, numerosi rappresentanti istituzionali dei Comuni della Bassa Comasca, della Provincia di Como e di Regione Lombardia, a conferma del valore riconosciuto all’iniziativa e della vicinanza delle istituzioni al lavoro svolto quotidianamente dalla Croce Rossa Italiana sul territorio.

Il presidente del Comitato Cri di Lomazzo, Paolo Rusconi, ha commentato con soddisfazione la riuscita della manifestazione: “È stato un piacere ed un orgoglio poter ospitare questa manifestazione sul nostro territorio. Siamo sempre felici di promuovere iniziative di aggregazione e di valorizzazione del volontariato nel distretto della Bassa Comasca, soprattutto quando sono rivolte ai giovani. In un momento storico in cui emergono anche situazioni di disagio e comportamenti che interrogano le nostre comunità, crediamo sia fondamentale continuare ad investire sui giovani, offrendo loro spazi di partecipazione, occasioni di crescita ed opportunità per sentirsi parte attiva della società. Le Lombardiadi dimostrano quanto entusiasmo, energie e desiderio di stare insieme possano tradursi in esperienze positive, capaci di rafforzare i legami e promuovere i valori della solidarietà e del rispetto reciproco”.

“Crediamo fortemente che i giovani siano una risorsa fondamentale per la società di oggi, ma soprattutto per quella di domani: investire su di loro, offrire occasioni di incontro, formazione e partecipazione attiva significa costruire una comunità più consapevole, solidale e capace di affrontare le sfide del futuro. Il loro entusiasmo, le loro idee e la loro voglia di mettersi in gioco sono un patrimonio prezioso per il volontariato e per l’intera società.

La macchina organizzativa delle Lombardiadi si è messa in moto già lo scorso aprile e uno staff dedicato ha lavorato intensamente per sei mesi, affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi ed ogni partecipante potesse vivere una giornata di divertimento, condivisione e crescita. La giornata di domenica è stata straordinaria: l’entusiasmo dei giovani volontari e il calore dimostrato dal pubblico durante la cerimonia conclusiva sono stati davvero spettacolari. Neppure la pioggia incessante del pomeriggio è riuscita a rovinare la gara o a compromettere l’entusiasmo dei giovani della Croce Rossa.

Un doveroso ringraziamento va all’Amministrazione comunale di Lomazzo e al dott. Sebastiano Spiragli, dirigente dell’Istituto Comprensivo di Lomazzo, per aver messo a disposizione tutti gli spazi necessari alla realizzazione dell’evento. Grazie di cuore, inoltre, a tutti ai colleghi del Consiglio Direttivo e ai miei volontari che, con il loro impegno e la loro abnegazione, hanno contribuito al successo di questa giornata”.

La quinta edizione delle Lombardiadi si chiude così con un bilancio positivo, fatto di partecipazione, entusiasmo e condivisione. Un risultato reso possibile grazie al contributo dei volontari, allo staff organizzativo e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.

Il Comitato CRI di Lomazzo ringrazia il Comitato Regionale CRI Lombardia per la fiducia accordata nell’affidare al territorio l’ospitalità della manifestazione, tutti i volontari che hanno lavorato dietro le quinte, i partecipanti e le istituzioni presenti, oltre a quanti hanno contribuito alla buona riuscita della giornata.

Le Lombardiadi lasciano a Lomazzo il segno di una comunità di giovani volontari unita dalla voglia di mettersi in gioco, imparare insieme e tradurre ogni giorno i valori della Croce Rossa in azioni concrete a favore delle persone e delle comunità.

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