LOMAZZO – I primi fiocchi dell’autunno-inverno hanno fatto capolino venerdì intorno alle 12, regalando a Lomazzo un momento atteso da molti, anche se la neve non ha imbiancato strade e tetti. È durata poco e non ha attecchito, ma ha comunque segnato l’arrivo della stagione fredda con quell’atmosfera sospesa che accompagna sempre le prime precipitazioni.

Gli scatti realizzati da Ezio Cairoli raccontano bene questo passaggio: piccoli fiocchi che scendono leggeri, si posano per un istante e si sciolgono subito dopo, lasciando però la sensazione di un cambiamento imminente. Le fotografie colgono il contrasto tra la quotidianità del centro abitato e la sorpresa di una nevicata sottile, capace di rallentare lo sguardo anche solo per pochi minuti.

La fotogallery mostra diversi punti della città mentre i fiocchi cadono, offrendo un assaggio del clima che sta arrivando e la testimonianza visiva del primo incontro con la neve della stagione.

