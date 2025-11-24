LONATE CEPPINO – Notte di lavoro per i vigili del fuoco nella zona tra Lonate Ceppino e Busto Arsizio. Il primo intervento è scattato attorno alle 0.30 in via Caravaggio a Lonate, dove una squadra con autopompa e autobotte è stata chiamata per spegnere l’incendio di un furgone. Nessuna persona è rimasta ferita.

Qualche ora più tardi, verso le 4, un secondo episodio ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco a Busto Arsizio, in via Azimonti: questa volta a prendere fuoco è stata un’autovettura. Anche in questo caso non si registrano feriti.

(foto: alcune fasi dei due interventi effettuati dai vigili del fuoco nel corso della nottata, fra Lonate Ceppino e Busto Arsizio)

