SARONNO – C’è un filo rosso, lungo oltre vent’anni, che collega la creatività di Saronno alle colline del Piemonte. Il Monfilmfest, la storica rassegna cinematografica giunta alla sua 24esima edizione e oggi di casa a Mombello Monferrato dopo aver toccato località come Vignale, Casalborgone e Casale Monferrato, deve infatti gran parte della sua anima più vivace proprio a una folta e vincente delegazione di talenti saronnesi.

Il festival, che celebra un cinema artigianale e indipendente incentrato sulla forza delle storie a scapito dei grandi budget, ha trovato nella città lombarda un vero e proprio vivaio di registi e attori. Questo legame speciale e duraturo affonda le sue radici nel lontano 2004, durante la seconda edizione della kermesse. Fu allora che Francesco Uboldi, primo saronnese in assoluto a raccogliere la sfida, organizzò una troupe per partecipare al festival. In quel gruppo spiccava il nome di Riccardo Banfi, regista saronnese che da quel momento è diventato un pilastro e un habitué del Monfilmfest; Banfi non solo è tornato in Piemonte per svariate edizioni, ma ha innescato una fortunata reazione a catena, promuovendo il festival tra i colleghi della propria città e spingendoli a mettersi in gioco.

Da questo virtuoso passaparola sono nati successi straordinari che hanno visto Saronno dominare l’albo d’oro della manifestazione. Tra i protagonisti si ricordano Filippo Corbetta, in gara nel 2018, e Federico Colombo, capace di conquistare la vittoria generale nella scorsa edizione. Il trionfo saronnese più recente risale invece al 2024, quando Vanina Sartorio, in coppia proprio con Riccardo Banfi, ha sbaragliato la concorrenza vincendo il premio per il miglior cortometraggio con l’opera “Miracolo a Moncalvo“.

La sfida del festival del resto è di quelle che esaltano il puro ingegno: oltre alla sezione “Vetrina“, dedicata a film già conclusi provenienti da tutto il mondo e votati anche online su piattaforme come FastHomeTv, il fiore all’occhiello è la sezione “Sette giorni per un film“. Questa maratona cinematografica obbliga gli autori a scrivere, girare e montare un’opera in una sola settimana, sia sul posto “on site” sia a distanza “off site”, documentando il lavoro con costanti videochiamate fino alla premiazione finale, prevista per sabato 11 luglio.

Quest’anno la gloriosa tradizione saronnese al Monfilmfest si arricchisce di un capitolo tutto nuovo e declinato al futuro, grazie al debutto di Mia Roncolini: saronnese dalla nascita, classe 2008 e studentessa al quarto anno dell’indirizzo teatrale al liceo artistico Candiani di Busto Arsizio, la giovane promessa è impegnata sul set della sua prima esperienza nel cinema d’autore. Mia è infatti la protagonista di “Catlina“, il nuovo cortometraggio del regista genovese Gabriele Principato. Una presenza, la sua, che conferma come Saronno continui a essere il motore artistico ed emotivo di uno dei festival più originali del panorama indipendente italiano.

(foto dell’evento)

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