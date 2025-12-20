SARONNO – Non è bastato il calore del pubblico, né l’onda di sostegno arrivata anche da Saronno, per portarla nella super finalissima, ma l’ultima serata di The Voice Senior ha confermato Francesca Visentin come una delle personalità più riconoscibili e applaudite di questa edizione.

Prima dell’avvio della gara vera e propria, tutti i concorrenti finalisti sono saliti sul palco per un’esibizione corale insieme a Umberto Tozzi. Un momento fuori competizione che ha aperto la serata conclusiva di The Voice Senior, trasformando l’inizio della finale in un omaggio collettivo a uno degli ospiti più attesi. La performance condivisa ha creato un clima di festa e complicità tra i cantanti, offrendo al pubblico un’apertura emozionale prima dell’inizio delle sfide decisive per l’accesso alla super finalissima.

Venerdì 19 dicembre, in prima serata su Rai 1, la cantante saronnese è salita sul palco della finale interpretando “Crazy” di Gnarls Barkley, brano affidatole dalla coach Loredana Bertè. Una scelta che le ha permesso di mettere in mostra ancora una volta il suo stile personale, fatto di libertà espressiva, energia e un’impronta punk che non è mai passata inosservata nel corso del programma.

La sua esibizione è stata accolta da lunghi applausi in studio. Francesca Visentin ha convinto per ritmo, intensità e presenza scenica, restando fedele a quel percorso artistico che l’ha resa una delle concorrenti più commentate di questa stagione. A colpire il pubblico non è stata solo la voce, ma anche il look scelto per la serata finale: una giacca zebrata verde fluo, diventata subito un segno distintivo, in linea con la sua immagine forte e fuori dagli schemi.

Nonostante gli appelli al voto lanciati durante la diretta e il sostegno arrivato anche dalla sua città, la cantante non è riuscita a entrare nel gruppo dei quattro super finalisti.

