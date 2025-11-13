SARONNO – Domenica 9 novembre, il chiostro di Saronno ha ospitato l’ottava edizione del Trofeo Cr-Fnm, un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati del gioco che unisce strategia, intuito e concentrazione. L’evento ha visto la partecipazione di adulti e giovani, impegnati in una serie di sfide che hanno messo alla prova abilità tecniche e capacità di analisi, in un clima di sana competizione e reciproco rispetto.

Nel torneo dedicato agli adulti, il primo posto è stato conquistato da Leonel Abreu, seguito da Davide Bonardo e Fabio Rampinini. Quarto classificato Valentino Raineri, mentre Carlo Ghezzi ha chiuso la graduatoria dei primi cinque. Alessandra Orsenigo è risultata la migliore tra le partecipanti, mentre il riconoscimento come miglior over 70 è andato a Fausto Ronconi.

Tra i juniores, la vittoria è andata a Ismail Vielmi, seguito da Alessandro Elia e Roger Rinaudi.

La giornata si è conclusa con i ringraziamenti agli organizzatori, ai partecipanti e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, confermando l’impegno del Chiostro di Saronno nel promuovere momenti di incontro e condivisione attraverso il gioco e la cultura.

