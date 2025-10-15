SARONNO – Con un weekend di grande partecipazione, sabato 11 ottobre si è aperta la ventesima edizione del Saronno Fotofestival, organizzato dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (Gfas) in co-progettazione con il Comune di Saronno.

La cerimonia inaugurale si è svolta nella Sala Nevera, dove è allestita la mostra principale “Amazzonia – viaggio sul fiume mondo” del fotografo Giovanni Marrozzini. L’evento ha registrato un’ottima affluenza di pubblico, tra appassionati e curiosi, che hanno seguito con interesse la presentazione del programma e delle esposizioni in calendario.

La presidente del Gfas Emanuela Baccichetti ha illustrato i prossimi appuntamenti del festival e introdotto le mostre fotografiche e i loro autori. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stata l’assessora Maria Cornelia Proserpio, che ha espresso gratitudine al gruppo per “il lavoro costante e appassionato che da vent’anni contribuisce a valorizzare la cultura fotografica in città”.

Nel corso della serata, Sara Cattaneo e Marco De Scalzi hanno raccontato i concept dei propri progetti personali, mentre il curatore Stefano Natrella ha presentato le due mostre collettive firmate dal Gfas.

Il momento più coinvolgente è stato l’incontro con Giovanni Marrozzini, che ha condiviso con il pubblico il racconto del suo viaggio in Amazzonia, tra storie, immagini e aneddoti raccolti durante il reportage. L’autore si è poi dedicato al firma copie del volume “Amazzonia. Viaggio sul fiume mondo”, edito da Mondadori.

Il Saronno Fotofestival si conferma un punto di riferimento per gli amanti della fotografia, con un primo weekend di successo per numero di visitatori e apprezzamenti. Le mostre sono aperte solo nei fine settimana, fino a domenica 26 ottobre, nelle sedi della Sala Nevera, dell’Art Café e del Museo dell’Illustrazione.

(per le foto si ringraziano Elena Barsottelli e Emanuela Baccichetti)

