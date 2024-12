ORIGGIO Anche quest’anno Origgio si veste di luci, colori e creatività per il Natale. Le attività commerciali del paese hanno dato il meglio di sé per allestire le vetrine più belle e suggestive, trasformando il centro cittadino in un luogo incantato, dove ogni angolo racconta la meraviglia del Natale. Torna anche il Concorso delle vetrine di Natale organizzato da Confcommercio Ascom Saronno con la mediapartner de ilSaronno Abbiamo realizzato una fotogallery per permettervi di ammirarle tutte… e scegliere la vostra preferita!

Origgio è stato un vero pioniere l’anno scorso, lanciando per primo quest’iniziativa che ha riscosso un successo incredibile. I commercianti e i cittadini hanno risposto con entusiasmo, trasformando l’evento in una festa per tutta la comunità. Oggi, grazie a quel primo esperimento, il concorso si rinnova e promette ancora più emozioni e spirito natalizio!

Partecipare è semplice e divertente: le votazioni si aprono martedì 10 dicembre e tutti possono esprimere la propria preferenza. Per votare, basta inviare un messaggio WhatsApp + 39 3202734048 con il numero della vetrina preferita o utilizzare il QR code esposto su ciascun allestimento. Ogni voto conta e rappresenta un gesto di sostegno e apprezzamento per ai negozianti, che con impegno e passione hanno trasformato le loro vetrine in regni natalizi.

Due le vetrine che saranno premiate: quella più bella del comune di Origgio e quella che riceverà il maggior numero di voti nell’intero contest. Una doppia sfida che rende il concorso ancora più avvincente.

Non perdete l’occasione di vivere a pieno questa esperienza natalizia. Fate il vostro shopping di Natale a Origgio, scoprite tutte le attività commerciali e votate la vostra vetrina preferita! Nella nostra fotogallery trovate ogni negozio con i relativi contatti online: sostenete i commercianti locali e lasciatevi conquistare dall’incanto delle loro vetrine.

Il Natale è ancora più bello quando lo viviamo insieme: scegliete, votate e celebrate la magia delle feste a Origgio!

– 401 – Edicola La Chiara – via Repubblica – www.lachiaragiornalietabacchi.com – Instagram: la_chiara_giornalietabacchi

– 402 – Garden Pravettoni – via Dante – www.ecoparksrl.it – Instagram: gardenpravettoni

– 403 – Pink Acconciature – via Borromeo – Facebook: Acconciature Pink di Marina

– 404 – Idea Lara – via Da Vinci – www.idealara.it – Instagram: idea.lara

– 405 – Fusion Hair – Corte Fabbrica, via Repubblica – https://www.facebook.com/fusionhairoriggio

– 406 – La Bottega – via Borromeo

– 407 – Pasticceria Orsi – via Dante – Instagram: pasticceriaorsi

– 408 – Civico1 Bar Tabaccheria – P-zza Immacolata – Facebook: Civicouno Bar Tabaccheria

– 409 – Pasticceria Moro – Corte Fabbrica, via Repubblica – Instagram: pasticceria_caffe_moro

– 410 – Parrucchiere Ul Barbee – via Repubblica