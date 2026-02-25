ROVELLO PORRO – Chiesa gremita e grande partecipazione oggi per l’ultimo saluto a Santino Cattaneo, storico imprenditore del settore abbigliamento, scomparso lunedì 23 febbraio all’età di 84 anni. Nella parrocchia di via Dante si sono ritrovati familiari, amici, tanti imprenditori del territorio ed ex dipendenti, segno del legame costruito in oltre mezzo secolo di attività.

La cerimonia funebre è stata caratterizzata da un clima di profonda commozione e riconoscenza. Molti i volti noti del mondo del commercio locale e numerose le persone che hanno voluto essere presenti per testimoniare stima e affetto a chi, con il suo lavoro, è stato un punto di riferimento per il Saronnese, il Comasco e la vicina Svizzera.

Nell’omelia è stato ricordato il percorso umano e professionale di Cattaneo, sottolineando come “Santino abbia compreso fin da subito la vocazione di fare sempre di più e sempre meglio, per sé, per la famiglia e per chi lavorava con lui”. Un impegno costante, vissuto con determinazione e senso di responsabilità. Il sacerdote ha richiamato anche il valore delle relazioni e degli affetti, che Santino aveva riscoperto e rivalutato proprio negli ultimi anni, donando tempo e attenzione ad amici, nipoti e familiari e ritrovando “la bellezza dell’amore”.

Al termine della funzione, sul sagrato della chiesa, prima delle condoglianze alla famiglia, è stata letta una lettera degli ex dipendenti. Nel messaggio hanno ricordato Santino Cattaneo come una guida capace di farli crescere insieme alla realtà costruita con le sue mani, frutto di tenacia, lavoro e determinazione. Un imprenditore “fatto da sé”, che non ha mai lavorato da solo ma ha saputo coinvolgere, responsabilizzare e far sentire tutti parte di un progetto comune. Nelle loro parole il ricordo di una persona che ha insegnato molto senza fare lezioni, dimostrando ogni giorno che i rapporti costruiti nel tempo possono diventare parte della vita. “Oggi non perdiamo solo il fondatore del negozio, ma i valori che ha lasciato in ognuno di noi. Grazie per averci fatto crescere e per aver creduto nelle persone”.

L’applauso dei presenti al termine dell’omaggio ha segnato la conclusione del funerale, ultimo segno di gratitudine per un imprenditore che ha lasciato un’impronta profonda nella comunità e nel mondo del commercio locale.