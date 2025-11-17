SARONNO – Una telecamera, un cavalletto, uno sguardo attento. Per anni la vita della città ha avuto un testimone silenzioso e costante: Piergiuseppe Vellini, per tutti Piero da Saronno. La fotogallery che pubblichiamo raccoglie gli scatti dei fotografi saronnesi – professionisti e appassionati – che negli anni lo hanno incrociato per le strade, nelle piazze, nei cortili delle scuole, nelle sale del Comune, ai concerti, alle feste di quartiere e ai momenti più solenni. Sempre lui, con la videocamera pronta, sotto il sole d’agosto o con il vento gelido dell’inverno, disposto a seguirli ovunque ci fosse qualcosa da raccontare.

In ogni immagine emerge la sua presenza discreta ma imprescindibile: Piero davanti ai portici durante una cerimonia, mentre sistema il treppiede in piazza durante un corteo, accanto agli alpini nelle ricorrenze più sentite, nella sala consiliare per una benemerenza, nel foyer del teatro durante una conferenza. Un filo rosso attraversa tutti questi scatti: la dedizione.

Piero era in mezzo alla gente e la sua videocamera era un ponte tra il presente e la memoria collettiva. Per questo oggi questi scatti, dalla pagina Facebook personale di Piero e dall’archivio de ilsaronno, non raccontano solo un uomo al lavoro. Raccontano l’eredità di chi ha documentato la città con una costanza che nessuno potrà dimenticare.

