SARONNO – Marta Ciappina e Viola Scaglione si sono esibite, lo scorso 18 febbraio, in “Sista”, condividendo il palco del Giuditta Pasta con il Balletto teatro di Torino, che si è esibito nel balletto “White pages”; due spettacoli all’interno del “Maggiore danza”, centro diffuso di produzione e programmazione della fondazione Egri per la Danza. Alla serata era presente anche il fotografo Edio Bison, che racconta lo spettacolo attraverso la sua macchina fotografica.

“Quando Marta e Viola mi hanno chiesto di creare un duetto per loro ho subito compreso che il mio sguardo doveva posarsi sulla tessitura invisibile di una complicità a me ancora non svelata ma già densa e intrisa di alleanze nella sua produzione di mistero – così commenta la coreografa Simona Bertazzi – Una scia desiderante, questa la materia sulla quale ho sentito congiungersi le nostre prospettive e da cui sono partita per tracciare le tappe di pratiche e visioni, approdi e memorie, ricercando nel movimento il grado di presenza necessario, netto e poroso al contempo.”

White Pages, invece, è un progetto dedicato ad alcuni elementi che hanno caratterizzato la coreografia di Manfredi Perego in questi 10 anni di attività. Riflette l’esigenza di indagare elementi che ciclicamente si sono presentati in tutto il suo percorso coreografico, dall’inizio sino a oggi. Una sfida coreografica che agisce su più fronti delle diversità interpretative che ora lo hanno incuriosito. Il tempo come luogo della dimensione creativa, non frettolosa ma urgente, il dinamismo emotivo e fisico, la nascita come lotta creativa dove lasciare spazio alla follia generatrice, dandole ordine.

(foto di Edio Bison)

