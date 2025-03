LAZZATE – Un talento nato per caso, una passione che si trasforma in arte sartoriale. Nadia Casellato, conosciuta sui social come Nadia Fuerte, è la mente creativa dietro Mask for a Dream, il gruppo che incanta con le sue maschere veneziane. Titolare di un negozio di acconciatura a Misinto, ha scoperto il suo amore per il Carnevale di Venezia nel 2010, quando noleggiò un abito storico per San Valentino. Da allora, ha imparato l’arte del cucito da autodidatta, guidata dai consigli dello zio sarto e da amici esperti.

Oggi vanta oltre 22 abiti realizzati a mano, sfoggiati con successo in eventi prestigiosi. Nel 2023 ha vinto la maschera più bella a Venezia e il suo gruppo ha conquistato il terzo posto al Carnevale di Varese. Le sue creazioni hanno brillato anche in eventi benefici e scolastici. Il 2024 si preannuncia altrettanto ricco di emozioni, con nuove sfilate a Venezia e Lurate Caccivio. “Ago e filo possono realizzare sogni”, racconta con orgoglio Nadia, grata al supporto della famiglia e degli amici.

