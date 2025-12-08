CISLAGO – Domenica 7 dicembre piazza Toti si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico natalizio, inaugurando con entusiasmo il periodo delle festività. Fin dal primo pomeriggio la piazza ha accolto famiglie, bambini e curiosi, tra stand associativi, giochi, laboratori creativi e animazione che hanno dato il via a un pomeriggio ricco di atmosfera.

Alle 16 lo spettacolo “Chi ha incastrato Babbo Natale?” ha divertito grandi e piccoli, preparando il pubblico alla delicata esibizione “White Winter“, eseguita dall’ensemble di fiati dell’associazione culturale Ricercare. Intanto, per tutta la giornata, il Mercatino dei Creativi ha animato le vie con oggetti fatti a mano e idee regalo originali.Il momento più atteso è arrivato alle 17.30, quando l’intera piazza, gremita e carica di emozioni, si è raccolta per l’accensione del grande albero di Natale. Tra luci, musica e colori, Cislago ha dato ufficialmente il via alla sua stagione natalizia, regalando uno spettacolo che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

L’amministrazione comunale ha espresso un sentito ringraziamento alle associazioni che hanno contribuito alla riuscita della giornata, sottolineando ancora una volta l’energia e la partecipazione che caratterizzano la comunità cislaghese. Un grazie particolare è stato rivolto anche alla polizia locale e alla protezione civile per il loro prezioso supporto, e al distretto del commercio, agli sponsor e a tutti i sostenitori dell’iniziativa.

Cislago ha acceso il Natale con una festa condivisa e sentita: un primo appuntamento che ha già lasciato il segno e che promette di accompagnare il paese con la stessa magia per tutto il periodo delle festività.

(foto dalla pagina Facebook del comune di Cislago)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09