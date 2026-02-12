ROVELLO PORRO – Risultati da incorniciare per le majorettes di Rovello Porro, che hanno partecipato al Campionato Italiano di Twirling Specialità Tecniche, organizzato dalla Federazione Italiana (Fitw). La competizione, svoltasi a Siena a fine gennaio, è uno degli appuntamenti più importanti dell’intera stagione, con prove suddivise per categorie d’età e livelli tecnici. A rappresentare il team rovellese il duo formato da Beatrice Serafini ed Erica Portelli, che hanno ottenuto la qualificazione grazie agli ottimi punteggi conseguiti nelle gare interregionali disputate nel mese di dicembre. Un percorso di crescita culminato a Siena con due giornate intense di gara durante le quali il duo ha conquistato dapprima l’accesso alla finale, concludendo poi il Campionato Italiano con un prestigioso sesto posto, dopo essersi confrontate alla pari con le migliori atlete a livello nazionale.

Grande entusiasmo anche per l’esibizione del gruppo Pom Pom, composto da quindici atlete, che ha portato in pedana una travolgente coreografia sulle note di “Samba du Brazil”, riuscendo a coinvolgere e trascinare l’intero palazzetto. Una performance molto applaudita, che ha permesso al gruppo di posizionarsi tra i candidati per partecipare ai Campionati Europei 2026, gli Obtf European Technical Baton Twirling Championship, in programma ad aprile a Eindhoven, in Olanda. Un successo che riempie di orgoglio tutta la squadra e che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto, pur nella consapevolezza che un eventuale percorso europeo richiederebbe un impegno oggi difficilmente sostenibile. Gli eccezionali risultati ottenuti a Siena rappresentano il miglior coronamento della prima stagione di competizioni ufficiali del gruppo rovellese. Dopo alcuni anni di assenza, la squadra delle Majorettes di Rovello si è, infatti, ricomposta nel 2023 in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario di fondazione, un evento che ha dato nuovo impulso all’attività. Grazie a questo rilancio, è stato possibile ripartire sia con il gruppo senior sia con le nuove leve, gettando le basi per un futuro ricco di successi, come confermano i risultati dell’ultimo anno.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09