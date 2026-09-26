MILANO – L’aeroporto di Milano Malpensa è stato ufficialmente intitolato a Silvio Berlusconi. La cerimonia si è svolta questa mattina nell’area arrivi del Terminal 1, alla presenza di numerose autorità istituzionali e dei familiari dell’ex presidente del Consiglio.

A sottolineare il significato dell’intitolazione è stato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, che ha ricordato il legame tra Berlusconi e il territorio lombardo. «Silvio Berlusconi ha saputo far volare alto Milano, la Lombardia e l’Italia come nessun altro: per questo intitolare a lui l’Aeroporto di Malpensa è una scelta doverosa, perché è grazie a lui che il nostro Paese ha ripreso a volare», ha dichiarato Romani intervenendo alla cerimonia.

All’appuntamento hanno partecipato, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il commissario straordinario di Enac Carlo Mearelli e la presidente di Sea Michaela Castelli. Presenti anche i familiari di Silvio Berlusconi.

“Esprimiamo soddisfazione per l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. È un risultato significativo, che arriva al termine di un percorso istituzionale che abbiamo avviato con il nostro Ordine del Giorno del 20 giugno 2023, collegato al Programma Regionale di Sviluppo della Regione Lombardia, come ha ricordato il Presidente Fontana nel suo intervento evidenziando che tutto è nato da quella approvazione in Aula. Il Consiglio ha così chiesto alla Giunta di attivarsi con i soggetti preposti per valutare l’intitolazione a un lombardo d’eccellenza, “di particolare spicco nei diversi mondi in cui è stato protagonista”, recita il testo”. Lo dichiarano Manfredi Palmeri e Martina Sassoli, Consiglieri regionali di Lombardia Migliore,

presenti alla cerimonia di intitolazione presso il Terminal 1 dell’aeroporto lombardo, aggiungendo: “L’iniziativa nasceva dalla convinzione che fosse importante riconoscere il rapporto particolare tra Silvio Berlusconi e la Lombardia, in cui è stato particolarmente accentuato il segno lasciato nel suo

percorso imprenditoriale, sportivo e politico sempre caratterizzato da elementi di innovazione”.

Le radici saronnesi di Berlusconi

Una curiosità lega Silvio Berlusconi a Saronno. L’ex presidente del Consiglio, nato a Milano nel 1936, aveva infatti radici familiari saronnesi: il padre Luigi Berlusconi era nato a Saronno nel 1908. Durante gli anni della Seconda guerra mondiale anche Silvio, ancora bambino, trascorse un periodo a Saronno con la famiglia. Un legame poco conosciuto che unisce dunque la storia della famiglia Berlusconi alla città degli amaretti.

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