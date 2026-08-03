CISLAGO – Gli effetti del violento maltempo che nella mattinata di ieri ha interessato anche Cislago hanno richiesto un rapido intervento della macchina dei soccorsi per ripristinare le condizioni di sicurezza sul territorio comunale. Sono entrati in azione i volontari della Protezione civile, impegnati nella rimozione delle piante cadute e nella messa in sicurezza di alcune aree interessate dalle conseguenze del nubifragio, così da consentire il ripristino della normale viabilità. Alle operazioni hanno preso parte anche i vigili del fuoco, intervenuti per affrontare le situazioni più critiche e collaborare nelle attività di ripristino.

Al termine degli interventi, l’Amministrazione comunale ha voluto esprimere pubblicamente il proprio ringraziamento a tutti i volontari della Protezione civile, sottolineandone la tempestività, la competenza e il senso di responsabilità dimostrati durante l’emergenza. «Ancora una volta – evidenzia il Comune – il loro impegno rappresenta un esempio concreto di servizio alla comunità». Un ringraziamento è stato rivolto anche ai vigili del fuoco per il supporto fornito nelle operazioni svolte sul territorio.

Il temporale ha interessato anche il resto del Saronnese. A Saronno la pioggia è caduta con particolare intensità, ma non risultano segnalazioni di danni rilevanti o di interventi legati a situazioni di particolare criticità.

(foto Comune Cislago: i danni del maltempo in paese)

03082026