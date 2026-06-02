SARONNO – Sottopassi allagati ma nessuna auto bloccata grazie all’intervento preventivo della polizia locale. E’ il bilancio del maltempo che oggi, martedì 2 giugno, ha interessato la città con le prime criticità registrate soprattutto nella zona dei sottopassi e al quartiere Matteotti.

Le forti piogge hanno causato l’allagamento dei sottopassi di via Milano e di via Primo Maggio. In entrambi i casi la situazione è stata gestita dalla polizia locale che, in via preventiva, ha provveduto a bloccare gli accessi impedendo il transito dei veicoli nelle aree più a rischio.

Una scelta che ha evitato conseguenze peggiori. Non si sono infatti registrate auto incastrate o automobilisti bloccati, episodi che in passato avevano accompagnato situazioni analoghe di forte maltempo.

Problemi si sono registrati anche al quartiere Matteotti dove, ancora una volta, l’acqua ha creato disagi ai residenti. In particolare in via Amendola 38 si sono verificati allagamenti nei condomini con acqua nelle scale e nei garage, una situazione che i residenti segnalano come ricorrente ad ogni forte perturbazione. I condomini hanno dovuto mettersi a lavorare tutti insieme per risolvere il problema

Il peggioramento meteo prosegue anche nelle prossime ore. Secondo le previsioni di 3B meteo il pomeriggio è caratterizzato da nubi in progressivo aumento con deboli piogge destinate a intensificarsi in serata quando sono attesi rovesci anche a carattere temporalesco. Sono previsti fino a 29 millimetri di pioggia nelle prossime ore con allerta per pioggia. Temperature comprese tra 17 e 22 gradi e vento moderato o teso da nordest.

(per i video e le foto si ringraziano i nostri lettori Valentina e Tommaso)

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