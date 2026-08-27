GORLA MAGGIORE – Conta dei danni e interventi di messa in sicurezza dopo la tromba d’aria che nella serata dell’altro ieri ha attraversato Gorla Maggiore. A fare il punto sulla situazione è il sindaco Pietro Zappamiglio, mentre proseguono le operazioni sul territorio. Il forte maltempo ha provocato diversi danni, rendendo necessari interventi nelle aree pubbliche. L’Amministrazione comunale si è inoltre attivata per fornire supporto ai privati che hanno subito le conseguenze della tromba d’aria.

Un primo problema è stato intanto risolto sul fronte dei servizi. Il sindaco ha comunicato che l’energia elettrica è stata ripristinata nella parte terminale di via Roma e in via Canton Lombardo, zone dove il maltempo aveva causato interruzioni della fornitura. Le operazioni di verifica e messa in sicurezza proseguono e dal Comune sono annunciati ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore, man mano che sarà possibile delineare con maggiore precisione il bilancio dei danni provocati dall’ondata di maltempo.

(foto Comune di Gorla Maggiore)

27082026