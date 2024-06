SARONNO – Questa mattina, domenica 30 giugno, il Drago 141 del Reparto Volo Lombardia dei Vigili del Fuoco è intervenuto sopra Macugnaga (VCO) per portare in salvo ventinove persone rimaste bloccate in alta montagna a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito l’area durante la nottata.

Le persone che si trovavano presso i rifugi “Saronno” e “Zamboni” erano impossibilitate a muoversi in quanto diversi torrenti sono straripati e i sentieri di accesso erano impraticabili.

Grazie all’intervento tempestivo del Reparto Volo Lombardia, tutte le ventinove persone sono state elitrasportate a valle in sicurezza, garantendo la loro incolumità.

Nel pomeriggio i soccorritori sono impegnati nell’area dell’Alpe Veglia per evacuare 120 persone rimaste bloccate nei rifugi e negli alberghi della zona. La strada di accesso è stata interrotta da diverse frane, turisti e operatori alberghieri sono isolati.

