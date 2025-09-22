LIMBIATE – Prosegue senza tregua l’impegno dei vigili del fuoco nelle aree della Lombardia colpite dall’ondata di maltempo che sta interessando la regione, con piogge intense e situazioni di forte criticità.

In provincia di Como numerose frane hanno reso necessario l’intervento del Gruppo operativo speciale (Gos) con mezzi da movimento terra, impegnati a liberare le strade e a mettere in sicurezza le aree interessate.

Le difficoltà maggiori si registrano però in Brianza e nel basso Comasco, dove il fiume Seveso è esondato, coinvolgendo diversi comuni: Cabiate, Meda, Bovisio Masciago e Limbiate. In queste zone sono al lavoro numerose squadre dei vigili del fuoco, affiancate da rinforzi provenienti da altri comandi lombardi, con l’impiego anche di personale specializzato in soccorso fluviale.

A Cabiate la situazione è particolarmente delicata: diverse persone risultano bloccate ai piani alti delle abitazioni e stanno ricevendo assistenza. Alcune evacuazioni sono in corso, anche con l’ausilio dell’elicottero Drago del reparto volo Lombardia.

Data la complessità e la diffusione delle emergenze, sono stati richiesti ulteriori rinforzi anche dal Veneto. L’attività di soccorso continua senza interruzioni.

