SOLARO – Prosegue senza sosta l’impegno dei volontari del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea in questi giorni segnati dall’emergenza meteo. Anche nello scorso fine settimana le squadre sono al lavoro, confermando la prontezza e la dedizione che da sempre caratterizzano la rete di protezione e sorveglianza dell’area protetta.

Accanto agli interventi ancora in corso a Meda, dove si continua a operare per la pulizia e il ripristino dopo i danni del maltempo, i volontari sono stati impegnati lungo piste ciclabili e sentieri interni al Parco. Qui hanno effettuato tagli e rimozioni delle piante cadute che ostacolavano il passaggio, restituendo sicurezza e fruibilità ai percorsi più frequentati da cittadini e ciclisti. Le immagini raccolte documentano in particolare il lavoro svolto nell’area della Cascina Sant’Andrea, nel territorio della provincia di Monza e Brianza.

Dal Parco arriva un ringraziamento corale, espresso dal presidente Emiliano Campi, dal direttore Attilio Fiore e dal comandante della polizia locale Claudio Attilio Camisasca, che hanno voluto sottolineare l’importanza e il valore concreto di un volontariato capace di intervenire con rapidità ed efficacia. Una testimonianza, ancora una volta, di come la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei cittadini dipendano anche dalla disponibilità e dalla generosità di chi sceglie di mettersi al servizio della comunità.

(foto Parco Groane)

30092025