VARESE – Il Varesotto è stato colpito da una violenta ondata di maltempo a partire dalla serata di ieri, domenica 5 maggio. I vigili del fuoco sono stati impegnati in numerosi interventi su tutto il territorio provinciale, con segnalazioni soprattutto per alberi abbattuti dal vento e allagamenti in scantinati e sottopassi.

Le chiamate di emergenza sono arrivate da diversi comuni della provincia, con squadre attive per tutta la notte per mettere in sicurezza le aree colpite. Al momento non si segnalano feriti, ma i disagi per la viabilità e alcune abitazioni sono stati rilevanti.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 5 maggio, non lasciano presagire un miglioramento. Secondo gli aggiornamenti diffusi da fonti regionali, sono previsti ancora rovesci e temporali fin dalla notte, con fenomeni più sparsi su pianura e Alpi orientali, ma più insistenti e diffusi sulle Prealpi e nei settori occidentali, compreso quindi il territorio varesino.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni potrebbero intensificarsi ulteriormente sulle prime Prealpi, sulla pianura e lungo l’Appennino. I venti saranno in generale moderati, ma con direzione variabile, segno della forte instabilità atmosferica in atto.

Le autorità invitano alla massima prudenza negli spostamenti e a non sostare in prossimità di alberi o corsi d’acqua, monitorando gli aggiornamenti meteo per le prossime ore.

(foto: alcuni degli interventi dei vigili del fuoco nelle scorse ore)

05052025