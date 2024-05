SARONNO – Il 10 maggio, nell’ambito della manifestazione “Le mani nel piatto: l’artigianato del gusto a tavola”, si è tenuto al collegio arcivescovile “Castelli”, una serata promossa dal Lions Club Saronno Insubria Ets e da Slow Food Condotta di Origgio e Saronno, con degustazione di formaggi e miele del territorio dai produttori di slow food e guidata, nel percorso sensoriale degli assaggi, dagli studenti della scuola, coordinati da Alberto Somaschini.

Le relazioni tenute dall’apicoltore Mauro Pagani, dagli officer distrettuali del tema di studio nazionale 2023-2024 “Salviamo le api e la biodiversità”, Paolo Cappelletti e Pierugo Magnaghi e dal fiduciario della condotta di slow food Origgio e Saronno Marco Bianchi, hanno messo in rilievo l’importanza di un lavoro comune finalizzato a preservare l’ambiente come garanzia per un’alimentazione sana e consapevole come ben espresso dal motto di Slow Food “Buono, Pulito e Giusto”.

Ancora una volta i Lions, hanno saputo coniugare finalità sociali e ambientaliste con la solidarietà; infatti il ricavato della cena sarà devoluto a sostegno dei bisogni umanitari.