SARONNO – Già a partire dalle 8 di questa mattina, studenti, universitari e famiglie si sono riuniti in corteo a manifestare per Gaza. Si tratta di una rinnovata conferma della sensibilità dei saronnesi per la causa palestinese: già alle 10 era prevista una manifestazione in piazza Libertà che sarebbe poi proseguito in corteo, ma la mobilitazione è iniziata prima.

Moltissime le persone che già questa mattina si sono trovate in piazzale Santuario con cartelli e striscioni; ben presto è iniziato un corteo improvvisato per le vie del centro cittadino. Gli attivisti hanno percorso via san Giuseppe intonando cori per la Palestina e per Gaza, per poi raggiungere piazza Libertà.

Si tratta dello stesso gruppo di attivisti che ieri sera ha organizzato un presidio in san Francesco, poi proseguito col blocco dei binari in piazza Cadorna.

(foto del nostro lettore Tommaso)

