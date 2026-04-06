SARONNO – Ha chiuso la Maratona di Roma in meno di tre ore, con un tempo di 2:56:36, centrando un risultato di rilievo tra migliaia di partecipanti. Protagonista è il saronnese Ezio Tursi, atleta del Zerotriuno Triathlon Team Como, che ha tagliato il traguardo al 298° posto assoluto su circa 36mila iscritti.

La gara si è svolta domenica 22 marzo a Roma, lungo il tradizionale percorso di 42,195 chilometri tra i luoghi simbolo della capitale. Tursi ha mantenuto un ritmo costante, chiudendo sotto le tre ore e posizionandosi anche 31° nella categoria SM45, dato che conferma una prestazione solida e competitiva.

Il risultato assume ancora più valore considerando l’alto numero di partecipanti e il livello internazionale della competizione, una delle maratone più partecipate d’Italia. La prestazione è certificata dai dati ufficiali di cronometraggio Endu.

Dalle immagini della gara emerge la concentrazione dell’atleta lungo il percorso e negli ultimi metri verso il traguardo, affrontati con determinazione. Una prova costruita con preparazione e continuità, che porta un saronnese tra i primi 300 classificati.

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