SARONNO – La Marcia della Pace si è svolta domenica 19 gennaio tra il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli e l’oratorio di via Legnani, nonostante la pioggia che ha accompagnato parte della giornata. Organizzata dall’Azione Cattolica Ambrosiana per le zone 4 e 2, l’iniziativa ha coinvolto persone di ogni età in un clima di condivisione e riflessione.

La giornata è iniziata alle 9,30 con il ritrovo al Santuario, dove alle 10 si è celebrata la messa. Successivamente, alle 11, i partecipanti si sono messi in cammino per la Marcia della Pace, portando un messaggio di speranza per le vie della città. Giunti all’oratorio di via Legnani, hanno continuato a vivere la giornata con un pranzo conviviale che ha unito un piatto caldo preparato in loco e dolci condivisi dai presenti.

Uno dei momenti più significativi si è svolto nel cortile dell’oratorio, dove, sfidando la pioggia, i partecipanti hanno formato la parola “pace” con cartelli e striscioni colorati, trasformando un gesto simbolico in un messaggio potente di unione e solidarietà.

Nel pomeriggio i ragazzi hanno partecipato a giochi e attività sul tema del pellegrinaggio di speranza, in linea con il giubileo. Gli adulti, invece, hanno avuto modo di ascoltare testimonianze toccanti grazie al progetto “AC Ambrosiana a Betlemme.” Tra i relatori, Alberto Melzi e suor Luisa hanno condiviso storie di pace e speranza, portando l’attenzione sulle sfide e le opportunità legate al dialogo e alla cooperazione internazionale.

La giornata si è conclusa con un momento di preghiera comunitaria, sottolineando l’importanza di costruire insieme percorsi di pace. Nonostante il maltempo, l’evento ha registrato una partecipazione calorosa, confermando il valore di iniziative che uniscono spiritualità, azione e solidarietà.

