ROVELLO PORRO – Una serata di emozioni televisive per Marco, ventenne di Rovello Porro, protagonista ieri sera, domenica 10 agosto, della puntata de “La ruota della fortuna”. A presentarlo al pubblico, già nei primi minuti di trasmissione, è stato Gerry Scotti che ha raccontato come il giovane stia studiando ingegneria gestionale in Svizzera e che abbia una grande passione per gli sport adrenalinici, con esperienze anche di base jumping.

Marco è arrivato negli studi accompagnato dalla mamma e si è subito messo in gioco tra giri di ruota e tentativi di soluzione, mostrando il suo entusiasmo. La manche finale, così come l’intera puntata, è stata vinta dal campione in carica Simone di Bologna.

Al termine, il giovane rovellese ha lasciato il quiz con un sorriso e la scatola del gioco come premio di partecipazione. Prima di uscire dallo studio ha salutato tutti quelli che lo conoscono, regalando un momento di simpatia e orgoglio alla sua comunità.

