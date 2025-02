CARONNO PERTUSELLA – Un momento carico di emozioni, una storia che ha commosso il pubblico e per cui si spera in un lieto fine lontano dalle telecamere visto che in studio non è arrivato. La puntata di C’è posta per te, andata in onda ieri sabato 8 febbraio su Canale 5, ha avuto tra i protagonisti Angelica e sua madre Veronica.

La consegna della busta, curata dal postino Gianfranco Apicerni, è avvenuta proprio a Caronno Pertusella, con riprese che hanno mostrato il cartello toponomastico, il municipio e alcuni scorci della città. L’appuntamento in studio ha poi dato spazio alla storia di Veronica, che ha cercato di ricucire il legame con la figlia dopo anni di distanza.

