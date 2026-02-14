SARONNO – “Si vede bene solo con il cuore”. E ancora: “La nostra vita è diventata un capolavoro a colori dal giorno in cui sei arrivato tu”. Sono alcune delle frasi che accolgono famiglie e bambini all’ingresso della scuola dell’infanzia Marzorati, protagoniste della fotogallery dedicata ai messaggi di San Valentino.

L’iniziativa è nata nei giorni scorsi con un obiettivo semplice ma significativo: coinvolgere mamme e papà in un gesto di affetto da condividere con tutta la comunità scolastica. A ogni famiglia è stato consegnato un cuore di carta su cui scrivere una dedica. Il messaggio poteva essere rivolto al proprio bambino, al partner oppure all’intera famiglia, lasciando piena libertà di espressione.

La risposta è stata ampia e sentita. La maggior parte delle frasi è stata dedicata ai figli, con parole di incoraggiamento, gratitudine e amore. Tra i messaggi esposti anche pensieri come “Sei la forza dell’amore, ti amiamo” e citazioni simboliche, come quella tratta dal Piccolo principe, scelta per ricordare il valore dei legami e dell’attenzione verso gli altri.

I cuori colorati sono stati appesi all’ingresso della scuola, trasformando gli spazi quotidiani in un piccolo percorso di emozioni. L’allestimento ha accompagnato bambini e genitori nei momenti di entrata e uscita, creando un’occasione per fermarsi, leggere e condividere un momento di tenerezza.

L’iniziativa rientra nelle attività educative dedicate alle relazioni e ai sentimenti, con l’intento di celebrare San Valentino in modo semplice e inclusivo, valorizzando il ruolo della famiglia e il legame tra scuola e genitori. Una proposta che, come raccontano le immagini, ha trasformato pochi fogli di carta in un messaggio collettivo di affetto e comunità.

