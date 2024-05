SARONNO – Hanno iniziato il proprio lavoro con una ricerca su come venivano effettuati i trattamenti estetici negli anni Venti poi hanno studiato come si sono evoluti fino ad oggi e ne hanno preparato uno personalizzato dai prodotti all’applicazione.

E’ stato un grande lavoro di gruppo, di cooperazione, studio e ricerca quello della classe prima del corso di Estetica dello Ial Lombardia che oggi durante l’Ecofestivial hanno presentato il loro lavoro di ricerca. A guidare la classe la docente Luisa Ciamba.

Nel corso dell’anno hanno affrontato diversi temi dalla pulizia del viso con massaggio a collo e spalla, al trucco, dalla depilazione e per dimostrare le loro competenze in questo saggio finale hanno svolto un lavoro dedicato al tema dell’evoluzione declinato in chiave estetica.

Ogni gruppo di lavoro ha preparato una presentazione, un trattamento pratico fatto “dal vivo” e soprattutto un Qr code a disposizione di tutti per leggere quanto hanno elaborato. Grazie attenzione anche all’aspetto green con prodotti bio, dischetti riutilizzabili e veline di carta riciclata proprio per ridurre al minimo l’impatto ambientale dei trattamenti.

A giudicare i diversi aspetti della ricerca, dalla capacità di lavorare in gruppo all’accuratezza dell’esposizione, è stata una giuria composta dalla direttrice de ilSaronno Sara Giudici con le allievi di quarta Alice Dal Ferro e Vanessa Mellea.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?