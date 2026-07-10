SEVESO / CESANO MADERNO – “Ringrazio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per avere ricordato la città di Cesano Maderno come uno dei Comuni più colpiti dall’incidente dell’Icmesa, insieme a Seveso, Desio e Meda. Un evento che non ebbe soltanto conseguenze ambientali, ma che

incise profondamente sul tessuto sociale, umano e civile del territorio”. Così il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca in occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’incidente industriale dell’Icmesa del 10 luglio 1976.

“Le parole pronunciate dal Presidente Mattarella rimarranno impresse nella memoria collettiva delle nostre comunità – prosegue il sindaco – perché hanno saputo cogliere il significato più autentico di questa ricorrenza: la dignità delle persone, la forza di una comunità che non si è arresa e la capacità

di trasformare una ferita profonda in un percorso di rinascita. Il presidente ha riconosciuto il coraggio con cui cittadini, amministratori, operatori sanitari, volontari e istituzioni affrontarono una situazione senza precedenti, contribuendo a costruire una nuova consapevolezza sui temi della sicurezza ambientale, della tutela della salute pubblica e della prevenzione dei rischi industriali. Da quella tragedia nacquero conoscenze e norme che hanno segnato un punto di svolta a livello nazionale ed europeo, facendo di questo territorio un riferimento nella promozione della tutela dell’ambiente e dei diritti delle persone. È un patrimonio di memoria e responsabilità che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni”.

In occasione del cinquantesimo anniversario, la città di Cesano Maderno ha promosso e sostenuto un articolato programma di iniziative nell’ambito del progetto “Seveso50”, realizzato con il sostegno di Regione Lombardia e il coinvolgimento di numerose realtà istituzionali, culturali e territoriali.

Tra gli appuntamenti più attesi figura lo spettacolo del giornalista e scrittore Stefano Nazzi, in programma nella serata di domenica 12 luglio nel Giardino di Palazzo Arese Borromeo. L’evento ha già registrato il tutto esaurito con circa 500 prenotazioni, confermando il forte interesse del pubblico per un’iniziativa capace di offrire un approfondimento autorevole e di qualità sulla vicenda Icmesa e sulle sue conseguenze. Prima dello spettacolo sarà scoperta una targa commemorativa presso Palazzo Arese Borromeo per ricordare come l’acquisizione del complesso monumentale da parte del

Comune sia stata resa possibile grazie ai risarcimenti derivanti dall’incidente. Una seconda targa sarà invece collocata presso la vasca di sicurezza di via Manzoni, luogo simbolico dellabonifica dove furono conferiti i terreni contaminati rimossi durante gli interventi successivi all’emergenza.

La posa di questa seconda targa avverrà in occasione del convegno internazionale promosso da Ersaf, in programma il 16 settembre nella Sala dei Fasti

Romani di Palazzo Arese Borromeo. L’incontro, dal titolo “La bonifica di Seveso e Meda 50 anni dopo – Innovazione tecnica e tutela del territorio”, approfondirà le soluzioni ingegneristiche adottate per la gestione dell’emergenza e della bonifica, soffermandosi sulle innovazioni tecniche che hanno reso questo intervento un caso di studio di rilievo internazionale.

Grande interesse stanno suscitando anche le due mostre ospitate a Palazzo Arese Borromeo. La mostra documentaria “1976-2026. La Brianza oltre la diossina. Volti e storie dall’archivio fotografico de Il Giorno” è stata prorogata fino al 2 agosto. Prosegue invece fino a domenica 12 luglio la mostra “La poetica del verde. Boschi e parchi della Brianza” dell’artista Luigi Christopher Veggetti Kanku, un percorso che racconta la capacità della natura di rigenerarsi e dialoga idealmente con il paesaggio rinato dopo l’evento della diossina. Il programma commemorativo proseguirà infine nel mese di ottobre con un convegno dedicato alla sicurezza sul lavoro e alla prevenzione dei rischi industriali, promosso da Regione Lombardia in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno. L’iniziativa coinvolgerà istituzioni, parti sociali, rappresentanti del mondo produttivo e realtà economiche del territorio, con l’obiettivo di riflettere sulle sfide contemporanee della sicurezza nei luoghi di lavoro e della gestione del rischio industriale. La scelta del mese di

ottobre consentirà inoltre di valorizzare il legame con la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, rafforzando il messaggio di prevenzione, responsabilità e tutela delle persone che rappresenta una delle eredità più importanti lasciate dall’incidente dell’Icmesa.

(foto del nostro lettore Ezio Cairoli)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09