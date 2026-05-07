CISLAGO – Strade trasformate in distese bianche, auto quasi sommerse dal ghiaccio e residenti costretti a spalare davanti a case e cancelli come in pieno inverno. Sono le immagini della violenta grandinata che nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio, intorno alle 14.30, ha colpito Cislago e che nelle ultime ore hanno fatto il giro dei social, finendo anche sulle pagine delle principali testate nazionali e dei siti specializzati in meteorologia.

La fotogallery raccoglie alcuni degli scatti condivisi direttamente dai cislaghesi durante e subito dopo il nubifragio. In pochi minuti il paese si è ritrovato completamente imbiancato: piazze, marciapiedi, cortili e strade sono stati ricoperti da uno spesso strato di grandine, tanto da ricordare una vera nevicata fuori stagione. E superata l’emergenza video e foto hanno spopolato su Facebook e Instagram.

Tra le immagini più impressionanti ci sono quelle delle vetture rimaste bloccate in strade sommerse dal ghiaccio e dei residenti impegnati a liberare accessi e passi carrai con pale e secchi. In alcune zone è stato necessario anche l’intervento di una ruspa per rimuovere gli accumuli più consistenti e consentire il passaggio dei veicoli.

Le fotografie mostrano anche il contrasto tra il cielo nero carico di pioggia e il bianco compatto lasciato a terra dalla grandine. In diversi punti del paese l’acqua ha iniziato a scorrere lungo le carreggiate formando rivoli e piccoli torrenti, mentre il traffico è rallentato per le condizioni del manto stradale. Il sindaco Stefano Calegari ha spiegato che non ci sono stati danni alle persone né alle cose, ma ha confermato i forti disagi.

il sindaco Stefano Calegari ha spiegato che non ci sono stati danni alle persone né alle cose, ma ha confermato i forti disagi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09