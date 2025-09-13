CASTELLANZA – Un camper tamponato da un bus, due auto e un furgone: è questo lo scenario dell’incidente che si è verificato questa mattina, sabato 13 settembre, poco dopo le 10 lungo l’autostrada A8 nel tratto compreso tra Legnano e Castellanza, in direzione Varese.

Secondo quanto riferito da Areu, l’impatto ha coinvolto complessivamente nove persone, tra cui un 18enne e un 16enne. Una di loro è stata trasportata in ambulanza in codice giallo, mentre gli altri occupanti sono stati medicati sul posto o hanno riportato ferite lievi.

Il bus che ha preso parte al tamponamento viaggiava senza passeggeri a bordo, evitando così conseguenze più gravi. Sul luogo sono intervenute diverse ambulanze della Croce rossa di Saronno, Legnano e Busto Arsizio, insieme a un mezzo di soccorso avanzato. Essenziale l’intervento dei vigili del fuoco di Saronno che hanno operato per la messa in sicurezza dei veicoli.

La dinamica del sinistro è al vaglio delle autorità competenti, mentre la circolazione in quel tratto ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

