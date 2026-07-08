SARONNO – SOLARO – Una densa colonna di fumo, ben visibile anche da Saronno e Solaro, si è stagliata nel cielo al tramonto di oggi, mercoledì 8 luglio. Il fumo proveniva dal vasto incendio scoppiato al deposito Brt, conosciuta anche con il nome Bartolini, in via Don Giovanni Minzoni, nella zona nord di Milano tra i quartieri Bovisa, Dergano e Affori.

L’allarme è scattato intorno alle 19.30 quando, per cause ancora in corso di accertamento, è divampato un incendio all’interno del polo logistico dell’azienda di spedizioni. Le fiamme hanno interessato una vasta area del deposito, coinvolgendo uno dei due capannoni centrali. La palazzina degli uffici, invece, al momento non risulta interessata dal rogo.

Le operazioni di soccorso sono particolarmente complesse. Sul posto sono al lavoro cinque squadre dei Vigili del fuoco impegnate a circoscrivere le fiamme e a impedirne la propagazione alle strutture vicine e ai mezzi presenti nell’area. Secondo le prime informazioni, l’incendio avrebbe coinvolto anche un container custodito all’interno del capannone. Al momento non si registrano persone coinvolte e non sono state diffuse notizie su eventuali feriti.

L’alta colonna di fumo nero è risultata visibile a chilometri di distanza, tanto da essere osservata chiaramente anche nel Saronnese. Contemporaneamente un intenso odore acre di bruciato si è diffuso in numerosi quartieri della zona nord di Milano. Spinte dalle correnti della serata, la nube e l’odore hanno raggiunto rapidamente le aree di Niguarda, Bicocca, Dergano e Affori, dove sono arrivate numerose segnalazioni da parte dei residenti preoccupati per la qualità dell’aria.

Sul posto proseguono le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. Solo al termine dell’intervento saranno effettuati i rilievi tecnici necessari per ricostruire con precisione le cause dell’incendio, che al momento restano sconosciute.

(per le foto si ringrazia i nostri lettori Edio, Claudio e Gianni)

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