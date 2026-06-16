CISLAGO – Una mattinata interessante, arricchente e densa di spunti significativi per riflettere sulle radici della nostra democrazia e sul ruolo fondamentale delle donne nella costruzione dell’Italia repubblicana. Domenica 14 giugno Cislago ha ospitato l’inaugurazione della mostra fotografica intitolata “Le Madri Costituenti“, un evento culturale e storico di grande rilievo che ha richiamato l’attenzione e la partecipazione di numerosi cittadini.

La manifestazione, svoltasi a ingresso libero in piazza Trieste, ha preso il via ufficiale alle 10.30 e ha offerto un percorso visivo e documentale fruibile per l’intera giornata.

Il momento centrale della mattinata è stato caratterizzato da una serie di interventi autorevoli, capaci di approfondire il contesto storico del secondo dopoguerra e l’eredità lasciata dalle ventuno donne che presero parte all’Assemblea Costituente. Il dibattito si è aperto sotto l’ispirazione dell’articolo 2 della Costituzione, pilastro che sancisce il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali.

Sul palco dei relatori si sono avvicendate figure di spicco dell’associazionismo e della ricerca storica locale: ha preso la parola Maria Grazia Pierini, presidente dell’Anpi di Rescaldina, che ha sottolineato il legame indissolubile tra la resistenza e la nascita dei valori costituzionali., successivamente il professor Giuseppe Nigro, in qualità di storico dell'”Istituto Varesino di Storia del ’00”, ha offerto una precisa e puntuale contestualizzazione del lavoro politico e sociale svolto dalle costituenti per modernizzare l’assetto legislativo del paese.

A completare il quadro degli interventi è stata Francesca Ciappina, portavoce delle Donne Democratiche della Provincia di Varese, il cui contributo si è focalizzato sull’attualità di quelle battaglie per la parità e sulla necessità di continuare a presidiare i diritti conquistati

Il successo e la profondità dell’appuntamento sono stati resi possibili dalla convergenza di diverse sigle del territorio che hanno patrocinato e promosso l’evento, tra cui l’Anpi, il Partito Democratico del circolo Romualdo Pacchioni di Cislago e Gerenzano e la lista civica Cislago in Comune.

L’intera cittadinanza, invitata a riscoprire una pagina cruciale della memoria nazionale attraverso i volti e le biografie delle protagoniste dell’epoca, ha risposto positivamente, trasformando la piazza in un laboratorio di cittadinanza attiva e consapevole.

(foto dalla pagina Facebook del Pd Cislago)

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