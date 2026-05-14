SARONNO – Tutto pronto per il mercatino estivo dell’usato della comunità San Vincenzo. Lo scorso weekend, sabato 11 e domenica 12 maggio, si è tenuta la raccolta degli abiti in buono stato. Moltissimi i cittadini saronnesi che hanno dato il loro contributo, donando scarpe, vestiti da uomo e donna, ma anche per neonati e biacheria da casa. Ora si parte con la vendita al pubblico.

La vendita al pubblico inizierà giovedì 14 e venerdì 15 maggio dalle 18 alle 20.30, mentre sabato 16 sarà possibile acquistare dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Domenica 17 maggio è in programma la giornata conclusiva con la formula fuori tutto, negli stessi orari del sabato.

Il ricavato sarà destinato ad attività solidali sul territorio, con particolare attenzione alle famiglie saronnesi seguite dalla comunità San Vincenzo. Nel tempo il mercatino è cresciuto grazie alla partecipazione dei cittadini, sia con le donazioni sia con gli acquisti, permettendo di ampliare il sostegno alle associazioni.

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