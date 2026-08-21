GERENZANO – Una Messa in suffragio di tutti gli amici e collaboratori dell’oratorio di Gerenzano che non ci sono più. È quella celebrata ieri, 17 agosto, da don Aldo alla croce di Riva Valdobbia, dove il sacerdote ha raggiunto alcuni amici per un momento di preghiera e di ricordo.

La celebrazione è stata dedicata alla memoria di Davide e degli altri amici che nel corso degli anni hanno condiviso l’esperienza dell’oratorio di Gerenzano, mettendo a disposizione tempo ed energie per la comunità.

Un momento semplice e raccolto, in un luogo significativo, per ricordare chi ha fatto parte della vita dell’oratorio e che continua a essere presente nella memoria di quanti lo hanno conosciuto.

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