CARONNO PERTUSELLA – Dalle 18 fino a mezzanotte di ieri 4 luglio, è andata in scena tra le strade di Caronno Pertusella la mezzanotte bianca, l’evento estivo organizzato dal Comune con la collaborazione della Pro loco e del Distretto del commercio che ha coinvolto diverse vie del centro, in particolare via Adua, via Dante, via Battisti e corso della Vittoria.

Durante l’iniziativa sono rimasti aperti diversi negozi, bar e ristoranti che, insieme a numerose attività di intrattenimento e bancarelle, hanno animate le strade caronnesi. Tra queste, anche l’Academy Parade Band di Caronno Pertusella che, tra musica ed esibizioni con gli sbandieratori, hanno contribuito alla festa.

Tra le associazioni partecipanti presenti anche il Gruppo Quinto Binario con un’esposizione ferroviaria, l’associazione Città Futura con un punto fotografico, l’asilo Cardinale Colombo con un’esposizione, Ferrovie Nord Milano con la presentazione del progetto “Piantalalì”, oltre a spazi dedicati ai più piccoli con giochi, intrattenimento e gonfiabili .

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