MISINTO – Si è conclusa con il tutto esaurito la 29ª edizione della Misinto Bierfest, che chiude con un bilancio estremamente positivo e oltre 55.000 presenze, confermandosi tra gli appuntamenti estivi più partecipati del Nord Italia.

Undici serate di festa, musica, tradizione bavarese e solidarietà hanno animato il Villaggio della Birra di via Marconi, grazie al lavoro degli oltre 70 volontari di Gam E20, protagonisti di una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento in Italia per gli appassionati della cultura della birra.

La grande novità dell’edizione 2026 è stata il nuovo allestimento del Villaggio della Birra, una scelta organizzativa che ha incontrato il favore del pubblico. Lo spostamento del palco principale all’esterno, la creazione di una nuova area dedicata ai concerti e al ballo, l’ampliamento della beach area fino a 600 metri quadrati e una diversa distribuzione degli spazi hanno reso la festa più accogliente, dinamica e fruibile, valorizzando maggiormente la dimensione estiva e conviviale della manifestazione.

Una trasformazione che ha accompagnato una delle edizioni di maggior successo della Bierfest, confermata dal grande afflusso registrato già dalla serata inaugurale e dal tutto esaurito dell’ultima giornata.

Tra i momenti più significativi dell’edizione 2026 la visita del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, protagonista della Domenica della Solidarietà, uno degli appuntamenti più rappresentativi della manifestazione. La presenza del Ministro ha rappresentato un importante riconoscimento istituzionale per una festa che da quasi trent’anni affianca alla tradizione bavarese un forte impegno sociale. La giornata ha coinvolto circa 250 persone e dieci associazioni del territorio, riunendo famiglie, volontari, amministratori e rappresentanti del Terzo settore in un momento dedicato all’inclusione e alla condivisione. Il ricavato del Pranzo della Solidarietà sarà devoluto alle realtà associative presenti.

La serata conclusiva della Misinto ha regalato al pubblico il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio e il momento più emozionante della manifestazione: Sierra Madre, il brano che da sempre accompagna il saluto finale della Bierfest. Quest’anno la canzone è stata dedicata a Thomas Wölfel, responsabile export del gruppo Kulmbacher e storico amico della Misinto Bierfest, scomparso nei giorni scorsi. Un tributo sentito che ha unito il pubblico in un lungo applauso, nel ricordo di una figura che ha contribuito negli anni a rafforzare il legame tra la manifestazione brianzola e la tradizione brassicola della Franconia.

Nel corso della serata conclusiva si è svolto anche un momento dedicato al valore del volontariato. Il giornalista di settore Silvano Rusmini ha consegnato ad Alessandro Lietti, vicepresidente di Gam E20, una targa con la motivazione: “Per il costante impegno a sostegno della cultura della birra, della tradizione e dei valori di comunità, e per aver contribuito – insieme a tutti i volontari di Gam E20 – a fare della Misinto Bierfest un evento di riferimento nel panorama italiano”. Il riconoscimento è stato consegnato ad Alessandro Lietti a nome di tutti i volontari di Gam E20, che ogni anno con il loro impegno rendono possibile la realizzazione della manifestazione.

“La risposta del pubblico ci riempie di soddisfazione – ha dichiarato Fabio Mondini, presidente di Gam E20 –. Abbiamo superato le 55.000 presenze e il nuovo Villaggio della Birra ha dimostrato di essere una scelta vincente. Abbiamo lavorato per mesi per rendere la festa ancora più accogliente e il risultato ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta. La visita del Ministro Alessandra Locatelli ha dato ulteriore valore alla nostra Domenica della Solidarietà, confermando la dimensione sociale della Bierfest. Voglio ringraziare tutti i volontari, perché senza la loro passione e il loro lavoro questa manifestazione non sarebbe possibile.

Siamo già al lavoro per l’edizione 2027 della Misinto Bierfest. Sarà una festa storica che celebrerà 30 anni di impegno, di passione e di comunità. Un anniversario speciale che valorizzerà una storia costruita in tre decenni grazie alla passione dei volontari, alla collaborazione con istituzioni, associazioni e partner e al forte legame con il territorio. Una nuova edizione che guarderà al futuro mantenendo intatti i valori che hanno reso la Misinto Bierfest una delle manifestazioni più amate del panorama italiano”.

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