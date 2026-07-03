MISINTO – Con il tradizionale colpo di martello del sindaco Matteo Piuri sulla botte di birra si è alzato ieri sera il sipario sulla 29ª edizione della Misinto BierFest. Un gesto simbolico, accolto dagli applausi del pubblico, che ha dato ufficialmente il via a una delle manifestazioni estive più amate della Brianza, pronta ad animare il Mönchshof Stadl di via del Cavo 25 fino al 18 luglio.

L’atmosfera di festa ha accompagnato fin dai primi minuti l’apertura dell’evento, tra tavoli affollati, boccali di birra bavarese, specialità della tradizione e tanta voglia di stare insieme. A fare da colonna sonora alla serata inaugurale sono stati i musicisti tedeschi Die Wilderer, protagonisti della prima serata e pronti a riportare sul palco la loro musica anche nei prossimi appuntamenti del primo weekend. Al momento dell’apertura della prima botte oltre a Fabio Mondini di Gam E20 anche Fabrizio Sala ex sindaco di Misinto attualmente parlamentare.

La BierFest conferma così una formula che da quasi trent’anni richiama a Misinto migliaia di visitatori da tutta la Lombardia: cucina tipica bavarese, musica dal vivo ogni sera, intrattenimento e, da quest’anno, anche il nuovo Villaggio della Birra, completamente rinnovato per offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.

Dopo l’esordio di ieri, il programma prosegue con Die Wilderer anche venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 luglio. La seconda settimana si aprirà giovedì 9 luglio con i Vaskom, seguiti venerdì 10 dai Banditha, sabato 11 dai Mistex X e domenica 12 da Azione Mutande.

Gran finale nell’ultima settimana di manifestazione: giovedì 16 luglio saliranno sul palco i Megamax, venerdì 17 i No Cap, mentre sabato 18 luglio la chiusura della 29ª edizione sarà affidata a Rudy, prima del tradizionale spettacolo conclusivo che saluterà il pubblico.

La Misinto BierFest si conferma uno degli eventi di punta dell’estate brianzola, capace di unire tradizione, gastronomia, musica e convivialità in una manifestazione che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.

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