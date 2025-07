MISINTO – Una giornata intensa di emozioni, partecipazione e condivisione. La Domenica della Solidarietà, uno dei momenti più significativi della Misinto Bierfest, ha visto circa 300 persone radunarsi sotto il grande tendone bavarese del Monchshof Stadl di via Marconi.

L’iniziativa, che si è tenuta domenica 13 luglio, unisce lo spirito della tradizione della Bierfest con quello dell’inclusione. Grande partecipazione alla Santa Messa celebrata da don Michele Somaschini, ex parroco di Misinto, che ha accolto con calore l’invito a tornare nella comunità, incontrando con gioia tanti suoi ex parrocchiani in un clima di sincera commozione.

A seguire, circa 300 persone si sono fermate per il pranzo comunitario, pensato per accogliere le associazioni che lavorano nell’ambito della disabilità, le famiglie, bambini e volontari. Alla grande tavolata hanno preso parte numerose associazioni del territorio, tra cui società e servizi Caronno Pertusella, Il seme di Lazzate, Oasi 2 di Barlassina, L’abbraccio di Meda, Oasi Birago, Clsca di Saronno, l’associazione Penna Nera di Mariano Comense, Il faro di Cogliate, Il sentiero, Css Ancora Cooperativa Duepuntiacapo e Il Sorriso nell’anima.

Ad arricchire l’evento, l’attesissima esposizione di camion del team Razza Bastarda e di splendide Harley Davidson, che hanno regalato un tocco di spettacolo e di intrattenimento alla giornata. Il pubblico della Domenica della Solidarietà, ha potuto salire sui camion, toccare con mano le imponenti Harley Davidson, fare foto e conoscere i motociclisti e i camionisti che hanno aderito all’iniziativa.

“La Domenica della Solidarietà è da sempre il cuore della Misinto Bierfest. Si tratta di un’iniziativa che va oltre la festa e diventa occasione di incontro e comunità. Il nostro obiettivo è farla crescere organizzando ogni anno nuove iniziative ed eventi in grado di coinvolgere sempre più persone – ha dichiarato Fabio Mondini, presidente di Gam E20 e organizzatore della Bierfest. – Un ringraziamento sincero va a tutte le associazioni presenti, a don Michele per aver risposto con entusiasmo al nostro invito, ed a Elisa Nale – volontaria della Bierfest e anima organizzativa della Domenica della Solidarietà – per l’impegno, la cura e la passione con cui ha costruito questo momento tanto sentito. Un grazie anche ai motociclisti del team Legionaries e al gruppo di camionisti razza Bastarda per la presenza e la disponibilità”.

Dopo il successo della Domenica della Solidarietà, la Misinto Bierfest si prepara ora al terzo e ultimo weekend di festa, pronto a chiudere in bellezza questa 28ª edizione che ha già fatto registrare migliaia di presenze.

La festa di chiusura di sabato 19 luglio si preannuncia un momento unico. Sarà, infatti, diversa rispetto agli scorsi anni con sorprese e novità spettacolari.

Programma musicale ultimo weekend

Giovedì 17 luglio: Magamax

Venerdì 18 luglio: Voci incontrollate

Sabato 19 luglio: Gran finale con Rudy Neri

Tra birra, musica, area spiaggia e la tradizionale cucina firmata Federazione Italiana Cuochi, la Misinto Bierfest continua a essere uno degli appuntamenti estivi più amati del nord Italia. Ogni anno registra 55mila persone che scelgono di prendere parte alla pluripremiata Bierfest, conosciuta in tutta Italia.