MISINTO – Mercoledì 15 ottobre gli alunni delle classi quarte della scuola primaria Marconi hanno trascorso una mattinata speciale all’interno dell’azienda Montello, realtà bergamasca tra le più importanti in Europa nel recupero e riciclo dei rifiuti, in particolare plastici e organici.

Accompagnati dal sindaco Matteo Piuri e dall’assessora all’Istruzione Alessandra Caspani, i bambini e le insegnanti hanno potuto scoprire come nasce una seconda vita per la plastica, osservando da vicino le varie fasi del processo di selezione e trasformazione dei materiali.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Misinto con la sponsorizzazione di BrianzAcque, rientra nel progetto di educazione ambientale che punta a sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti.

La visita si è svolta tra laboratori didattici, spiegazioni interattive e un vero e proprio tour negli impianti, con l’obiettivo di mostrare in modo concreto come la raccolta differenziata si traduca in risorse riutilizzabili.

Un’esperienza formativa che ha suscitato grande curiosità tra i piccoli visitatori, protagonisti di una giornata che ha unito apprendimento e consapevolezza ecologica. Lo scorso anno la stessa azienda aveva accolto anche il sindaco di New York, a testimonianza del suo rilievo internazionale.

