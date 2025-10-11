MISINTO – La pioggia non ha fermato i misintesi: la festa del paese ha portato intense emozioni. A raccontarle è stato il sindaco, Matteo Piuri, con un sentito post sui social.

“Mentre provo a scrivere tutti i pensieri che ho in testa o meglio a rappresentare le emozioni che ho vissuto in questi giorni, una cosa è certa; la Festa del Paese di Misinto è terminata e quest’anno ha anche piovuto! Poco per fortuna, ma forse ne era già caduta troppa nei giorni precedenti. Tutto sommato noi siamo stati fortunati. Ora però siamo tutti un po’ stanchi, ma ancora emozionati. Ma tutti chi?, dirà qualcuno. Tutti quelli che hanno ancora voglia di dare, di fare e di spendersi per gli altri”, così comincia la nota del primo cittadino.

“Potrei dire gli assessori e i miei consiglieri comunali, i membri delle associazioni che hanno contribuito. Game20, in primis, ed Effetto Domino, i mitici volontari civici e tante altre persone che hanno dato il loro contributo. In due parole, delle persone generose che amano il loro paese. La piazza di Misinto, specialmente la domenica pomeriggio, era colma di persone. Adulti e bambini, giovani e meno giovani. Sabato pomeriggio abbiamo premiato gli studenti più meritevoli e i benemeriti che fanno onore a Misinto: Cgds Calcio Misinto, Caritas Parrocchiale di Misinto e don Ettore Dubini”, continua.

Lunga la lista dei ringraziamenti: “Chi mi conosce sa che mi piace ringraziare, sa che la mia frase ricorrente è “l’organizzazione è tutto”. Quindi, anche se si può sempre migliorare e per il prossimo anno sappiamo già dove intervenire e cosa cambiare, adesso è arrivato il momento di archiviare l’organizzazione e ringraziare. Ringrazio tutti i miei amici e “colleghi” volontari dell’associazione Game20 e il suo inesauribile presidente e amico Fabio Mondini. La Sagra dell’uva è ormai una perla di organizzazione, buona cucina e musica. Chi viene torna. Grazie alla new entry tra le associazioni, e cioè Effetto Domino. Bravi lo siete da qualche mese, ormai, ma la Sagra dell’uva era un bel banco di prova. Esame superato. Un doveroso ringraziamento va anche al Gs Misintese, al gruppo bandistico misintese, all’associazione Ma Che Tu, al centro anziani. Grazie all’autodemolizioni Farruggio per averci prestato la macchina da colorare. I bambini si sono divertiti come sempre. L’anno prossimo magari vi chiederò un pullman (scherzo… forse). Grazie alla polizia locale e alla protezione civile per aver badato alla sicurezza di tutti noi. Grazie ai volontari civici e all’amministrazione comunale di Cogliate per averci prestato le transenne e qualche braccia. Grazie ai volontari civici di Misinto. Sempre presenti, sempre disponibili e talmente capaci di creare gruppo che ormai tra gli iscritti troviamo anche persone non residenti a Misinto. Tutti insieme abbiamo collaborato”.

“Qualche anno fa dissi che era l’inizio di un nuovo modo di organizzare e che la condivisione era alla base di tutto. Collaborare portando ognuno la propria specificità ci ha sicuramente giovato. Grazie agli assessori e ai consiglieri comunali che hanno tolto tempo al lavoro, agli amici e alla famiglia per la nostra Misinto. Anche un turno a sorvegliare i lego era importante. Grazie per avermi aiutato e sopportato. Lo so, qualche volta è difficile. Il gruppo conta sempre più di tutto, e noi siamo una gran bella squadra. Grazie alla bravissima ed emozionatissima amica Stefania. Non voleva partecipare. Alla fine è andata a casa senza quadri. Grazie all’amico e onorevole Fabrizio Sala per esserci stato sabato pomeriggio alla consegna dei premi ai ragazzi e ai benemeriti. Quando Misinto chiama tu ci sei sempre.

Grazie anche al consigliere regionale Alessandro Corbetta che nonostante i tanti impegni, ha trovato il tempo per passare a salutarci domenica sera. Una chiaccherata divertente e allo stesso tempo istruttiva. Almeno le istituzioni regionali e nazionali erano presenti e ben rappresentate. Grazie a chi ha scelto di partecipare alle diverse iniziative del fine settimana appena trascorso, riconoscendo così l’impegno di tutti noi. L’anno prossimo vorrei vedere più misintesi, però!”, conclude.