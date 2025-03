MISINTO – Nell’ambito della rassegna “Marzo delle Donne“, promossa dall’amministrazione comunale di Misinto, domenica 16 marzo si è svolta con successo la “Camminata in Rosa“, un appuntamento dedicato alla salute, al benessere e alla sensibilizzazione sulla parità di genere. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Sci Club “I Corvi”, ha visto la partecipazione di 82 persone, che hanno percorso 5 km lungo le piste ciclabili di Misinto.

Nonostante le condizioni meteo poco favorevoli, l’entusiasmo e la determinazione dei partecipanti non sono venuti meno. L’evento, non competitivo e aperto a tutti, si è svolto nel pieno rispetto del codice della strada, garantendo sicurezza e inclusività per tutti i camminatori. Il ritrovo è avvenuto alle 9.30 in Piazza Statuto, con la partenza fissata alle 10.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dall’amministrazione comunale all’assessorato alla cultura, allo Sci Club “I Corvi” per l’organizzazione, e ai volontari civici e alla protezione civile, che hanno gestito il percorso con professionalità e dedizione.

(foto dell’evento)

