MISINTO – I bambini a pigiare l’uva in piazza, i disegni esposti sotto il tendone e i riconoscimenti ai benemeriti e agli studenti. Sono alcuni dei momenti della festa del paese raccontati nella fotogallery e nel messaggio del sindaco al termine dei tre giorni di iniziative. Un ringraziamento ai volontari e alle associazioni, con un filo conduttore: creare occasioni per incontrarsi e condividere la vita della comunità.

Di seguito il testo integrale del sindaco.

“Sì è concluso anche quest’ anno il weekend della festa del paese. Abbiamo voluto e provato a sperimentare cose nuove. Riunire i bambini e le associazioni sotto lo stesso tendone per un momento di comunità. Passato, presente e futuro, miscelati come un ottimo blend. Messo in mostra i disegni dei bambini perché l’ impegno va riconosciuto e i migliori premiati. Un tendone che sapeva di comunità e condivisione.

Nella tre giorni di festa, abbiamo premiato i benemeriti. Un’associazione il GS Misintese, un volontario civico Angelo Vecchio e un uomo delle istituzioni l’ On. Fabrizio Sala. Ognuno dei presenti in piazza ha vissuto delle emozioni più o meno intense e personali.

Poco prima, consegnato gli assegni di studio agli studenti più meritevoli. Quest’ anno più che in altri, i voti erano davvero alti. Complimenti ancora alle ragazze e ai ragazzi vincitori.

Abbiamo portato tanti bambini in piazza a pigiare l’ uva e tante persone davanti alle casette per una degustazione. Così facendo abbiamo conosciuto persone nuove, interessanti e chissà che non tornino a Misinto.

Succede che da un aperitivo improvvisato sotto il portico del comune, chiaccherando con le volontarie di un’ associazione si definisca il programma dell’8 dicembre.

Succede che nei tre giorni di festa rivedi persone che non incontravi da 30 anni, succede che ridi, scherzi, ti arrabbi, sei stanco ma il tuo paese è il tuo paese e quando i sacrifici li condividi con i tuoi amici più cari in fondo non sono nemmeno tali. Succede, succederà ancora e non vediamo l’ora.

Questo è il lascito migliore per il futuro. Ricordi ed emozioni belle. Grazie ancora a tutti gli instancabili volontari delle associazioni e della mia amministrazione che insieme fanno sempre la differenza per Misinto”.

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