MISINTO – Una mattina di festa e partecipazione per Misinto, dove è stata inaugurata la biblioteca rinnovata, con circa 100 persone presenti all’appuntamento. L’iniziativa ha rappresentato anche un momento per ricordare Celestino Longoni, figura importante per la comunità misintese.

Nei giorni precedenti, amministratori, consiglieri, Volontari Civici e bibliotecarie hanno lavorato al riordino degli spazi, smontando i vecchi arredi e sistemando i libri nella nuova biblioteca, anche durante le giornate festive.

Molto apprezzata la mostra dedicata alla vita e alle attività di Longoni. Tra i presenti anche gli ex sindaci Enrico Zanotti e Giorgio Dubini, il sindaco di Rovellasca Sergio Zauli, rappresentanti delle amministrazioni di Lazzate e Cogliate e la dirigente scolastica con il vice preside.

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