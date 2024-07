CASTIONS DI STRADA – Si fa interessante per l’Italia, il Mondiale di softball iniziato ieri a Castions di Strada in Friuli: le azzurre hanno fatto il loro dovere battendo la cenerentola Cina e così restando in corsa per il posto fra i primi due del proprio girone. Stasera alle 20.30 (diretta su Sky) il compito impossibile di fermare gli Stati Uniti d’America ma domani sera (stessa ora) ci sarà la più abbordabile partita con il Canada, che sarà probabilmente uno spareggio per definire chi andrà nelle parte alta del tabellone e chi in questo torneo dovrà accontenersi delle posizioni di rincalzo.

Sinora, un torneo con tante belle partite ma senza reali colpi di scena. Ieri nel girone 1 Canada-Usa 2-5, e Italia-Cina 6-0; nel girone 2 Australia-Giappone 0-3, Porto Rico-Paesi Bassi 1-3; oggi nel girone 1 Cina-Canada 2-7, girone 2 Giappone-Porto Rico 8-0 e Paesi Bassi-Australia 4-2.

(foto Wbsc: alcune fasi delle partite dei Mondiali e la mascotte col presidente della federazione italiana, Andrea Marcon)

