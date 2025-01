SOLARO – Uno scontro frontale che ha coinvolto un furgone e due auto si è verificato stamattina, lunedì 27 gennaio, lungo la Saronno-Monza all’altezza di Solaro all’intersezione tra via Varese e via Marconi.

Sul posto sono accorsi un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno che ha soccorso una conducente, una 25enne che all’arrivo dei soccorsi era in codice giallo. Arrivati in pochi minuti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della compagnia di Rho con una pattuglia che si è occupata di rilevare il sinistro. Importanti le ripercussioni sulla circolazione sulla Saronno-Monza. Via Varese è diventata un’unica lunga colonna di mezzi con la circolazione costretta procedere con un senso unico alternato. Due auto coinvolte, tra cui una Renault Clio sono finite fuori strada contro un cartellone pubblicitario oltre la ciclabile. Il furgone da mercato è rimasto in mezzo alla corsia in direzione Monza.

